У Білому домі назвали умови зустрічі Трампа з лідером КНДР

США не підуть на поступки і продовжать політику максимального тиску, незважаючи на видиме потепління в дипвідносинах із КНДР.

Зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина можлива, якщо керівництво КНДР зробить "конкретні кроки".

Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає Politico.

Читайте такожПівнічна Корея назвала умови відмови від ядерної зброї

Зокрема, за її словами, зустрічі не буде, поки КНДР не зробить конкретних дій по денуклеаризації, які відповідають її обіцянкам.

"Давайте не забувати, що Північна Корея дещо обіцяла. Вони обіцяли денуклеаризацію. Вони обіцяли припинити ядерні та ракетні випробування, і вони визнали, що ми будемо продовжувати свої військові навчання", - зазначила Сандерс.

Вона додала, що США не підуть на поступки і продовжать політику максимального тиску, незважаючи на видиме потепління в дипломатичних відносинах із КНДР.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до травня.

"Кім Чен Ин говорив про денуклеаризацію з представниками Південної Кореї, а не тільки про заморожування. Крім того, ніякі випробування ракет Північною Кореєю протягом цього періоду часу не проводилися. Великого прогресу досягнуто, але санкції будуть зберігатися доти, доки не буде досягнуто угоди. Зустріч планується!", - написав Трамп у Twitter.