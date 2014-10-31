В Росії переслідують активіста за портрет Путіна з вусами

Як повідомляє Крым.Реалии, координатора руху "Громадянський опір" Аркадія Галкера звинувачують у порушенні правил пікетування.

За словами самого активіста, ходити на пікети він почав з 2 березня - як тільки російський парламент дав дозвіл" Путіну на агресію проти України.

"Плакат з портретом, схожим на Путіна і Гітлера, спочатку викликав невдоволення, але довго влада не знала, як до цього причепитися", - говорить Галкер.

Тільки через майже два місяці, в кінці квітня, влада знайшли формулювання і зажадала від активіста не ображати главу держави. Кілька днів тому Галкер отримав повідомлення з місцевого відділення поліції про те, що проти нього порушили нову справу про адміністративне правопорушення щодо пікету 7 вересня. При цьому пояснити, в чому конкренто звинувачують Галкера, в поліції не змогли.

Читайте такожПутін процитував Геббельса і сказав, що методи нацистів працюють і через 70 років"Мене запрошують прийти у відділення поліції для складання протоколу, знову-таки викликає невдоволення цей плакат. Вони бояться анекдотичною формулювання про вуса Гітлера, і думаю, що будуть чіплятися до чогось іншого", - говорить Галкер.

Також його вже кілька місяців намагаються звільнити з роботи.