У посольстві РФ в Лондоні заявили про "занепад російсько-британських відносин"

Росія вважає висилку своїх дипломатів "необґрунтованою" та провину за занепад відносин поклала на політичне керівництво Великої Британії.

У Посольстві Росії у Великій Британії назвали висилку російських дипломатів «необґрунтованою».

Як повідомляє російська дипмісія, сьогодні посол РФ Олександр Яковенко був викликаний до Форін Офісу, де йому було заявлено про оголошення 23 російських дипломатів персонами нон грата.

«Розглядаємо цей ворожий крок як абсолютно неприйнятний, необґрунтований і недалекоглядний. Вся відповідальність за занепад російсько-британських відносин лежить на нинішньому політичному керівництві Великої Британії», - оголосили в посольстві.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 березня, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Тереза Мей заявила про висилку 23 російських дипломатів з Британії, ідентифікованих як офіцери російської розвідки, і про призупинення контактів високого рівня з Росією.