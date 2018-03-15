У Майамі обвалився пішохідний міст: є загиблі, безліч потерпілих (відео)

Під конструкцією, яка звалилася на дорогу виявилося кілька автомобілів. На місці інциденту ведуться рятувальні роботи.

В американському штаті Флорида обрушився пішохідний міст, відомо про загиблих і велику кількість постраждалих.

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Про це повідомляє Miami Herald.

Міст знаходиться поруч з Міжнародним університетом на південному заході Майамі. Під конструкцією, яка звалилася на дорогу виявилося кілька автомобілів.

На місці інциденту ведуться рятувальні роботи. Причина аварії поки невідома.

Об'єкт планували ввести в експлуатацію в 2019 році. Будівництво мосту велося "інноваційним" модульним способом, який покликаний захистити як пішоходів, так і автомобілістів.