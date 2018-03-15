У Майамі обвалився пішохідний міст: є загиблі, безліч потерпілих (відео)
21:39, 15 березня 2018Світ
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Під конструкцією, яка звалилася на дорогу виявилося кілька автомобілів. На місці інциденту ведуться рятувальні роботи.
На місці ведуться рятувальні роботи / скріншот
В американському штаті Флорида обрушився пішохідний міст, відомо про загиблих і велику кількість постраждалих.
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Про це повідомляє Miami Herald.
Міст знаходиться поруч з Міжнародним університетом на південному заході Майамі. Під конструкцією, яка звалилася на дорогу виявилося кілька автомобілів.
На місці інциденту ведуться рятувальні роботи. Причина аварії поки невідома.
Об'єкт планували ввести в експлуатацію в 2019 році. Будівництво мосту велося "інноваційним" модульним способом, який покликаний захистити як пішоходів, так і автомобілістів.
Colapsa puente en #Miami Fl.— Victor Cabrera (@victorcabreramx) March 15, 2018
Esto sobre peatones y vehículos, se reportan heridos.
VCN Noticias pic.twitter.com/5ippXj8jOZ
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