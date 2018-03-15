У Майамі обвалився пішохідний міст: є загиблі, безліч потерпілих (відео)

21:39, 15 березня 2018
Світ
2409 0
На місці ведуться рятувальні роботи / скріншот

Читайте такожУ Сирії пішов під воду побудований російськими військовими міст (фото)

Про це повідомляє Miami Herald.

Міст знаходиться поруч з Міжнародним університетом на південному заході Майамі. Під конструкцією, яка звалилася на дорогу виявилося кілька автомобілів. 

На місці інциденту ведуться рятувальні роботи. Причина аварії поки невідома.

Об'єкт планували ввести в експлуатацію в 2019 році. Будівництво мосту велося "інноваційним" модульним способом, який покликаний захистити як пішоходів, так і автомобілістів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #обвалився пішохідний міст#завалився міст у майамі