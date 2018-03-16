"Люди бояться": журналіст оцінив ймовірність "майданів" в Росії

За його словами, в Росії "просто немає опозиційних партій, в Росії немає і політичної еліти".

Російський журналіст Леонід Радзіховський оцінив ймовірність майданів в Росії.

Про це він заявив під час чату на "Главреді". Відповідаючи на питання, чому росіяни здебільшого не розглядають акції протесту як інструмент впливу на владу, Радзіховський пояснив: "По-перше, вони бояться, природно. А, по-друге, нема організаторів. Протести не з'являються просто так, з неба не падають. Люди не можуть просто списатися один з одним по інтернету. Принаймні, в Росії не можуть".

За його словами, в Росії "просто немає опозиційних партій, в Росії немає і політичної еліти Росії - є чиновники, а, крім чиновників, буркуни, шептуни, базіки, обломови, манилови, безсила і політично нікчемна російська інтелігенція, яка вміє лаяти владу на кухнях (або на інтернет-кухнях), а більше нічого не вміє. Не пам'ятаю, хто сказав, що "Росія — країна казенна". В ній імпульс повинен іти згори".

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Журналіст нагадав, що в історії Росії в ХХ столітті було дві революції. Одну влаштував особисто Горбачов. Він довго і наполегливо розгойдував човен, довго і наполегливо їздив по регіонах і говорив: "Потрібно перебудовуватися. Чому ви не перебудовуєтеся? Чому ви повільно перебудовуєтеся?" І, зрештою, завдяки його зусиллям вдалося "розгойдати човен" і створити антигорбачовську опозицію. Це хронологічно була революція №2.

А революція №1 — це 1917 рік. "Тоді ніхто "човен не розгойдував", але була війна, виняткові обставини, сотні тисяч людей гинули, в Петрограді був голод, хліба не було в лютому 1917 року, люди стояли годинами, щоб отримати батон хліба. А одночасно в Думі з трибуни розповідали, що цариця — німецька шпигунка, а Росією управляє неграмотний коханець цариці, п'яний мужик Распутін. Звичайно ж, прямо так не говорили, але простий народ чутки, що доходили з Думи, брав саме так. Тобто влада була максимально дискредитована. під час цього влада була абсолютно пасивна. Миколи взагалі в Петрограді не було. Народ жив дуже-дуже погано. А солдати не хотіли на фронт", – зазначив він.

"В таких виняткових обставинах почалися стихійні хвилювання, яким влада нічого не могла протиставити, тому що влада повністю морально померла — у неї не було сил боротися за своє існування. Це була лютнева революція. А жовтневу революцію організувала партія на чолі з видатним за своїми вольовими та інтелектуальними якостями лідером. Ні такої партії, ні такого лідера зараз у Росії і близько немає", – резюмував Радзіховський.

Раніше журналіст пояснив, чому Європа хоче змусити відповісти Росії за Крим і Донбас.