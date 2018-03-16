У Кремлі відповіли на звинувачення на адресу Путіна у справі Скрипаля

Прес-секретар президента РФ додав, що Москва "на різних рівнях" неодноразово заявляла, що "не має ніякого відношення до цієї історії".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає "непрощенним порушенням дипломатичного етикету" звинувачення з боку офіційного Лондона на адресу глави російської держави Володимира Путіна у його причетності до справи про отруєння засудженого в РФ за шпигунство на користь Британії екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

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"Ми вже на різних рівнях неодноразово заявляли, що Росія не має ніякого відношення до цієї історії", - заявив Пєсков ТАСС.

"Будь-яке відсилання або згадка нашого президента у цьому зв'язку є ні чим іншим, як шокуючим і непрощенним порушенням дипломатичних правил пристойності", - наголосив він у відповідь на прохання прокоментувати заяву голови британського МЗС Бориса Джонсона.

Як заявив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон, наказ про застосування нервово-паралітичної речовини на британській території, найімовірніше, дав особисто президент РФ Володимир Путін. "Ми вважаємо, що це дуже ймовірно, що це було його (Путіна – ред.] рішення - наказати використовувати нервово-паралітичний засіб на вулицях Британії, на вулицях Європи, вперше з Другої Світової війни", — заявив він.