Ердоган не виключив ймовірність проведення нових операцій в Сирії та Іраку

03:01, 20 березня 2018
Світ
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/ REUTERS

Про це інформує Anadolu.

«ЗС Туреччини можуть у будь-який момент почати операцію проти терористів PKK в іракському районі Синджар», - зауважив президент.

Президент Туреччини назвав звільнення Афріна основним етапом операції «Оливкова гілка» і наголосив, що кроки щодо боротьби з терористами будуть продовжені в інших районах Сирії. 

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«Операції триватимуть до повного знищення зони, підконтрольної терористам, біля кордонів Сирії з Туреччиною», - резюмував президент.

Нагадаємо, операція "Оливкова гілка" почалася на території Сирії 20 січня. Її головною метою є очищення сирійського району Афрін від сирійських курдів. За інформацією генерального штабу, операція спрямована на встановлення стабільності і безпеки вздовж кордонів Туреччини і регіону, а також для захисту сирійського населення від "терористичного гніту і жорстокості". 

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Теги: #Туреччина#Ердоган#Оливкова гілка