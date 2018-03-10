Президент Туреччини припускає проведення нових антитерористичних операцій у Сирії
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що влада країни не виключає можливості проведення нових антитерористичних операцій у Сирії.
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Про це він сказав, виступаючи на мітингу в Мармарисі, повідомляє агентство "Анадолу".
«Ми ведемо відповідні обговорення. Мета Туреччини - не захоплення чужих територій, а ліквідація загрози тероризму в регіоні. Туреччина боротиметься з терористами всюди, де вони орудують», - підкреслив Ердоган.
Президент Туреччини також повідомив, що на сьогодні в рамках операції «Оливкова гілка» від терористів у сирійському Африні очищено територію площею 850 кв. кілометрів з 2 тисяч.
За словами Ердогана, в рамках операції «Оливкова гілка» нейтралізовано вже 3 тис. 213 терористів.
Після Африна ми готові очистити від терористів М‘юнбіч, Айн ель-Араб, Таль-Аб'яд, Ресулайн і Камишли, пообіцяв Ердоган.
Як повідомляв УНІАН, 20 січня армія Туреччини почала операцію «Оливкова гілка» проти курдських "Загонів народної самооборони" на північному заході Сирії. Операція почалася з масованих артилерійських обстрілів населених пунктів, контрольованих курдами.
Міністр оборони Туреччини Нуреттін Джаніклі заявив, що курдські бійці в контрольованому ними сирійському місті Африн і на інших територіях на північному заході Сирії становлять реальну загрозу для Туреччини. Він підкреслив, що терористичну організацію PYD / PKK буде знищено.