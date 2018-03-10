Президент Туреччини припускає проведення нових антитерористичних операцій у Сирії

Ердоган повідомив, що в ході нинішньої операції проти курдських "Загонів народної самооборони" на північному заході Сирії нейтралізовано вже понад 3,2 тис. бойовиків.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що влада країни не виключає можливості проведення нових антитерористичних операцій у Сирії.

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Про це він сказав, виступаючи на мітингу в Мармарисі, повідомляє агентство "Анадолу".

«Ми ведемо відповідні обговорення. Мета Туреччини - не захоплення чужих територій, а ліквідація загрози тероризму в регіоні. Туреччина боротиметься з терористами всюди, де вони орудують», - підкреслив Ердоган.

Президент Туреччини також повідомив, що на сьогодні в рамках операції «Оливкова гілка» від терористів у сирійському Африні очищено територію площею 850 кв. кілометрів з 2 тисяч.

За словами Ердогана, в рамках операції «Оливкова гілка» нейтралізовано вже 3 тис. 213 терористів.

Після Африна ми готові очистити від терористів М‘юнбіч, Айн ель-Араб, Таль-Аб'яд, Ресулайн і Камишли, пообіцяв Ердоган.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня армія Туреччини почала операцію «Оливкова гілка» проти курдських "Загонів народної самооборони" на північному заході Сирії. Операція почалася з масованих артилерійських обстрілів населених пунктів, контрольованих курдами.

Міністр оборони Туреччини Нуреттін Джаніклі заявив, що курдські бійці в контрольованому ними сирійському місті Африн і на інших територіях на північному заході Сирії становлять реальну загрозу для Туреччини. Він підкреслив, що терористичну організацію PYD / PKK буде знищено.