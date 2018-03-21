Голову компанії Cambridge Analytica відсторонили від роботи через скандал із витоками в Facebook

У компанії оголосили про проведення самостійного незалежного розслідування і пообіцяли публічно поділитися його результатами після закінчення.

Гендиректора британської компанії Cambridge Analytica відсторонили від роботи через звинувачення у використанні особистих даних 50 мільйонів користувачів Facebook.

Про це повідомляється на сайті компанії, пише "Українська правда".

"Рада Cambridge Analytica оголосила, що призупинила роботу генерального директора Александра Нікса на час повного незалежного розслідування", - йдеться у повідомленні ради директорів компанії.

У правлінні компанії наголошують, що коментарі Нікса (про кампанію Дональда Трампа – УП), які були таємно записані телеканалом Channel 4 та інші звинувачення, не відображають цінності чи дій компанії, а його відсторонення відображає серйозність, з якою у Cambridge Analytica розглядають це порушення.

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У компанії оголосили про проведення самостійного незалежного розслідування і пообіцяли публічно поділитися його результатами після закінчення.

Як відомо,20 березня британський телеканал Channel 4 опублікував третю частину розслідування про компанію Cambridge Analytica. У ньому показали кадри, відзняті прихованою камерою. На них відсторонений гендиректор Александр Нікс розповідає, як його компанія організувала для Трампа всю кампанію в інтернеті та на телебаченні і що саме на даних Cambridge Analytica будувалась уся стратегія.

Крім того ЗМІ виявили, що компанія незаконно отримала дані 50 мільйонів користувачів Facebook. Цю інформацію використали для створення ефективної політичної реклами у мережі.