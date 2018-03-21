Гучне вбивство журналістки на Мальті: замішана у справі росіянка здалася поліції

Відомості росіянки лягли в основу антикорупційного розслідування на Мальті, автор якого загинула в результаті вибуху її машини.

Колишня співробітниця мальтійського Pilatus Bank громадянка Росії Марія Єфімова здалася грецькій поліції, повідомляє Reuters. Єфімова була інформатором мальтійської журналістки Дафні Каруани Галіції у її розслідуванні, що розповідає про корупцію мальтійського прем'єра. Сама Дафні Галіція загинула в результаті вибуху її машини в жовтні минулого року.

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Як передає РБК, щодо Єфімової було виписано з боку мальтійських влади два ордери на арешт за різні порушення, в тому числі за підозрою в розтраті. Таке звинувачення висунув проти росіянки Pilatus Bank, відомості про який Єфімова передавала журналісту-розслідувачу.

Росіянка заперечує всі звинувачення і подала зустрічний позов проти банку за невиплату зарплати. У минулому році, як уточнює Reuters, Єфімова покинула Мальту разом зі своєю родиною, побоюючись за своє життя, і перебралася на грецький острів Крит.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня прем'єр Словаччини пішов з посади на тлі скандалу з-за вбивства журналіста.