У Нідерландах хочуть дозволити судити фігурантів справи про катастрофу MH17 по відеозв'язку

Процес пройде в окружному суді міста Гааги, закон дозволить іноземним підозрюваним поставати перед судом, у тому числі по відеозв'язку, якщо їх видача буде ускладнена.

Уряд Нідерландів направив до парламенту законопроект, який дозволяє судове переслідування на території країни будь-яких підозрюваних у справі катастрофи рейсу MH17 Малазійських авіаліній над територією України.

Про це повідомила прес-служба уряду Нідерландів, передає DW. Міністерство юстиції заявило, що закон дозволить іноземним підозрюваним поставати перед судом, у тому числі по відеозв'язку, якщо їх видача буде ускладнена. Окремо повідомляється, що процес пройде в окружному суді міста Гааги.

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У 2016 році Міжнародний кримінальний суд прийшов до висновку, що ракета, яка знищила малайзійський пасажирський літак, була випущена з контрольованою сепаратистами території України за допомогою мобільного пускового пристрою, який вивезли з Росії, а потім туди повернули.

В результаті авіакатастрофи загинули всі 298 осіб на борту. Зараз триває слідство. Звинувачення поки не пред'явлено.