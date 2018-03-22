У Нідерландах хочуть дозволити судити фігурантів справи про катастрофу MH17 по відеозв'язку

08:41, 22 березня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомила прес-служба уряду Нідерландів, передає DW. Міністерство юстиції заявило, що закон дозволить іноземним підозрюваним поставати перед судом, у тому числі по відеозв'язку, якщо їх видача буде ускладнена. Окремо повідомляється, що процес пройде в окружному суді міста Гааги.

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У 2016 році Міжнародний кримінальний суд прийшов до висновку, що ракета, яка знищила малайзійський пасажирський літак, була випущена з контрольованою сепаратистами території України за допомогою мобільного пускового пристрою, який вивезли з Росії, а потім туди повернули.

В результаті авіакатастрофи загинули всі 298 осіб на борту. Зараз триває слідство. Звинувачення поки не пред'явлено.

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Теги: #катастрофа MH17#Боїнг-777