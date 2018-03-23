Берлін і Париж скоординують можливі санкції проти РФ через отруєння Скрипаля

Меркель зазначила, що інші країни Європейського Союзу також мають намір скоординувати нові санкції щодо Росії.

Німеччина і Франція узгодять заходи проти Росії у зв'язку з отруєнням російського екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля в британському Солсбері.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, що проходила після саміту Євросоюзу в Брюсселі, повідомляє Deutsche Welle.

«Ми хочемо скоординувати дії, якими маємо намір реагувати», - сказала Меркель.

За її словами, «Німеччина і Франція - єдині в думці, що на доповнення до відкликання посла (ЄС у Москві) необхідно таке реагування».

При цьому Меркель зазначила, що інші країни Європейського Союзу також мають намір скоординувати нові санкції стосовно Росії.

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Британський прем'єр-міністр Тереза Мей передала учасникам саміту ЄС результати розслідування отруєння Скрипаля, повідомили Меркель і Макрон, зазначивши, що очікують, що вони не сильно відрізнятимуться від висновків, які зроблять експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), які прибули недавно до Великої Британії.

«Ми вважаємо, що вже проведена експертиза була дуже ґрунтовною, і ніхто не ставить це під сумнів», - заявила Меркель.

Отруєння в Солсбері - дуже серйозний випадок з точки зору безпеки, і тому європейці зобов'язані реагувати, наголосив Макрон.

Лідери Євросоюзу погодилися відкликати для консультацій посла ЄС у Москві, німецького дипломата Маркуса Едерера як символічний жест підтримки Лондона в конфлікті з Москвою.

Глава Європейської Ради Дональд Туск розраховує на те, що низка країн-членів ЄС ухвалить нові штрафні заходи проти Москви вже 26 березня. Скільки саме держав мається на увазі, Туск не пояснив, зазначивши, що "більше, ніж одна, але не думаю, що це буде ціла група".

Тим часом представники низки країн на саміті ЄС вже заявили, що розглядають можливі заходи стосовно Росії. Так, відкликання своїх послів з Москви не виключають, зокрема, Ірландія, Данія, Естонія, Латвія і Литва.

***Колишнього полковника Головного розвідувального управління Генштабу Скрипаля і його доньку Юлію виявили непритомними 4 березня в британському Солсбері. Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США і РФ.