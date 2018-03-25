У справі про отруєння Скрипаля з’явилась "близька подруга" - ЗМІ

Поки що жінка не зверталася до поліції.

У справі про отруєння у Великій Британії колишнього агента Сергія Скрипаля з'явилася його "близька подруга".

Як пише ТСН.ua, про це повідомляє газета The Telegraph із посиланням на її знайомого.

За даними видання, жінка боїться публічності через можливі наслідки і не контактує з поліцією.

"Вона страшенно налякана. Коли вона побачила в новинах, що трапилося, вона сказала мені: "Це мій колишній", - розповів чоловік.

Як зазначається, цю інформацію також підтвердив інший знайомий, 52-річний девелопер.

"Скрипаль представився жінці як мультимільйонер з Росії. Поліція навіть не знає, що вона існує. Дуже невелика кількість людей знають, що між ними було", - сказав він.

Водночас наразі невідомо, чи знає "близька подруга" Скрипаля щось про дні, що передували отруєнню колишнього розвідника.

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Нагадаємо, 5 березня повідомлялося, що у Великій Британії колишній російський розвідник Сергій Скрипаль потрапив до лікарні після серйозного отруєння невідомою речовиною. Видання The Telegraph дізналося, що Скрипаль раніше звертався до поліції із заявою про те, що побоюється за своє життя. Дружина колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка сказала виданню, що ситуація зі Скрипалем "дуже схожа на те, що сталося з її чоловіком". Як відомо, він помер 2006 року в результаті отруєння полонієм.

Сергій Скрипаль до 1999 року служив у Головному розвідувальному управлінні РФ, після чого вийшов на пенсію у званні полковника. 2004-го його затримали за підозрою в шпигунстві на користь Великої Британії і через два роки засудили до 13 років позбавлення волі. Скрипаль був визнаний винним у тому, що від 1995-го передавав Секретній розвідувальній службі Великої Британії дані про співробітників російської розвідки, які працювали під прикриттям в Європі.

2010 року Скрипаль та ще троє засуджених у Росії були помилувані, після чого їх обміняли на десятьох агентів російської розвідки, розкритих у США. Після обміну Сергій Скрипаль став жити у Великій Британії.

Очільник МЗС Борис Джонсон заявив, що Велика Британія виявить жорстку реакцію, якщо причетність Росії до отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля буде доведено.

Тим часом президент Росії Володимир Путін прокоментував отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Великій Британії. За його словами, британці повинні "самі розібратися" з цим інцидентом, перш ніж обговорювати це питання з РФ.

12 березня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, виступаючи у парламенті, заявила, що за замахом на колишнього агента Сергія Скрипаля "з великою часткою ймовірності" стоїть Росія. Вона в ультимативній формі зажадала від Москви до кінця 13 березня пояснень у зв'язку з інцидентом.

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Росія не причетна до отруєння Сергія Скрипаля і готова співпрацювати зі слідством.

"Росія не винна, Росія готова співпрацювати відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї, якщо Сполучене Королівство дійде до того, щоб виконати свої міжнародно-правові зобов'язання за тим самим документом", - додав російський міністр.

Пояснень від Москви в обумовлений час Лондон не отримав. Тож 14 березня Тереза Мей оголосила про висилку з країни 23 дипломатів РФ і про скасування візиту глави російського МЗС Сергія Лаврова до країни. Також Британія скликала термінове засідання ради безпеки ООН для обговорення питання про отруєння Скрипаля.

Висилку російських дипломатів із Великої Британії у Росії розцінили як "безпрецедентно грубу провокацію" і вигнали британських дипломатів у відповідь.