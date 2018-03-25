Кількість загиблих під час пожежі в Кемеровомі зросла до 37 людей
23:57, 25 березня 2018Світ
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За уточненими даними, при пожежі в торгово-розважальному центрі «Зимова вишня» загинули 37 людей.
REUTERS
Кількість загиблих під час пожежі в ТЦ «Зимова вишня» в Кемеровому зросла до 37, повідомляє РИА «Новости».
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«За уточненими даними, при пожежі в торгово-розважальному центрі «Зимова вишня» загинули 37 людей», - сказав він.
Пожежа в торговому центрі в Кемерово почалася в батутной кімнаті.
Раніше джерело в екстрених службах регіону повідомив, що 69 осіб пропали безвісти, серед них 40 дітей.
Нагадаємо, вдень 25 березня у центрі російського Кемерово загорівся торговельно-розважальний центр "Зимова вишня". Загорілися три з чотирьох поверхів будівлі, займання почалося на 4-му поверсі будівлі. Спочатку повідомлялося, що вогонь міг спалахнути в одному з кінозалів.
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