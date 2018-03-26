Батькам загиблих у Кемерові дітей не дають впізнати тіла без підписки про нерозголошення - ЗМІ
Батьків дітей, загиблих при пожежі в торговому центрі «Зимова вишня» у російському Кемерові, не пускають на процедуру впізнання без попередньої згоди на підписку про нерозголошення.
Читайте також"Живих там вже немає": лікар розповів, що сталося з людьми в торговому центрі Кемерова
Про це «Еху Москви» на умовах анонімності розповів один з городян, повідомляє радіостанція в Twitter.
Кемеровчанин Олександр зазначив, що поліція також вилучає камери і мобільні телефони у жителів будинків, прилеглих до «Зимової вишні».
«За його словами, від свідків події вимагають підписки про нерозголошення. Офіційних повідомлень щодо цього немає», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, пожежа у чотириповерховому торговому центрі в Кемерові стлася в неділю. За останніми даними, загинули 64 людини. У лікарнях залишаються десять чоловік, у більшості з них отруєння чадним газом. У справі про пожежу затримали чотирьох осіб.
Читайте також:Усі подробиці про трагедію у Кемерові