Батькам загиблих у Кемерові дітей не дають впізнати тіла без підписки про нерозголошення - ЗМІ

Повідомляється, що поліція також вилучає камери і мобільні телефони у жителів будинків, прилеглих до «Зимової вишні».

Батьків дітей, загиблих при пожежі в торговому центрі «Зимова вишня» у російському Кемерові, не пускають на процедуру впізнання без попередньої згоди на підписку про нерозголошення.

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Про це «Еху Москви» на умовах анонімності розповів один з городян, повідомляє радіостанція в Twitter.

Кемеровчанин Олександр зазначив, що поліція також вилучає камери і мобільні телефони у жителів будинків, прилеглих до «Зимової вишні».

«За його словами, від свідків події вимагають підписки про нерозголошення. Офіційних повідомлень щодо цього немає», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, пожежа у чотириповерховому торговому центрі в Кемерові стлася в неділю. За останніми даними, загинули 64 людини. У лікарнях залишаються десять чоловік, у більшості з них отруєння чадним газом. У справі про пожежу затримали чотирьох осіб.

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