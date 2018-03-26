"Це була фабрика, сходи будували в радянські часи": експерт розповів про помилки при будівництві ТЦ в Кемерово

Експерт розповів, чому виникли проблеми з евакуацією людей. За його словами, це не новозбудована будівля, це перебудована фабрика.

Проектувальник торгових центрів розповів про помилки при будівництві ТЦ «Зимова вишня» в Кемерово, де сталася масштабна пожежа через яку загинули 64 людини.

Експерт розповів, чому виникли проблеми з евакуацією людей. Про це повідомляє "Говорить Москва".

«Це не новозбудована будівля, це перебудована фабрика. Це раніше було заводське приміщення. Сходи були побудовані в радянські часи. За тими нормативами вони проходили. Сходи не розширювалися при перепрофілюванні будівлі. І повинні були додати їх кількість. Має бути нормальна кількість евакуаційних шляхів, сходів. Всі вони повинні бути обладнані системами пожежогасіння, димовидалення та підпорів повітря. Одна справа вогонь, але один з основних вражаючих факторів – чадний газ. Там дуже багато може бути порушень. Основне – людський фактор, нехлюйство», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа у чотириповерховому торговому центрі в Кемерово сталася в неділю. За останніми даними, загинули 64 людини. У лікарнях залишаються десять чоловік, у більшості з них отруєння чадним газом. У справі про пожежу затримали чотирьох осіб.