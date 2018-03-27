При пожежі в Кемерові загинула племінниця губернатора Кемеровської області – ЗМІ

Племінник губернатора вижив, тому що один з батьків викинув його з вікна.

Серед загиблих при пожежі в торговому центрі «Зимова Вишня» в Кемерові дітей виявилася 11-річна племінниця губернатора Кемеровської області Амана Тулєєва Тетяна Курчевська. Її брата Андрія вдалося врятувати – один з батьків викинув його з вікна.

Про це повідомляє «Московский комсомолец», посилаючись на слова однокласників загиблих дітей.

Як наголошується, в день трагедії Андрій поїхав з сестрою в ТЦ за компанію.

«У якийсь момент Андрій вийшов до туалету. Почув запах гарі. Кинувся за сестрою на четвертий поверх. Там його перехопив тато іншої дівчинки, Вілени Чернікової. Він виявився єдиним з батьків, хто залишився на четвертому поверсі. Інші мами разом з вчителькою сиділи в кафе на першому поверсі. Завдяки цьому чоловікові Андрій вижив. Батько Вілени схопив хлопчика і викинув його з вікна. Внизу Андрія спіймали люди. Пом'якшили його удар. Так що він відбувся легкими травмами. Всі п'ять дівчаток загинули», - цитують журналісти слова дітей.

За їх словами, Андрію вдалося уникнути серйозних травм, але зараз він все одно знаходиться в лікарні.

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При цьому, дитина так і не зрозуміла, чому двері кінотеатру виявилась закритими.

«Він сказав, що так і не зрозумів, чому це сталося. Можливо, дівчаток закрили зовні, а потім відповідальний за зал просто забув відкрити двері, і поспішив рятувати себе», - вказали однокласники загиблих.

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерові загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

За версією СК РФ, співробітник охорони торгово-розважального центру, що загорівся, при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані. На даний момент затримані і допитані 4 підозрюваних, серед них технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.

27 березня в Кемерові у зв'язку з трагедією в ТЦ близько 4 тисяч людей зібралися на мітинг недалеко від будівлі адміністрації і затребували відставки Амана Тулєєва.