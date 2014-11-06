На друга Путіна олігарха Тимченка завели справу в США

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на The Wall Street Journal.

Компанію, якою раніше керував Тимченко, підозрюють у проведенні через фінансову систему США коштів, які можуть бути пов'язані з корупційними оборудками в Росії.

Прокурори вивчають угоди Gunvor Group з перепродажу нафти від компанії «Роснефть» третім особам, попросивши надати дані про закупівельні ціни на сировину, які встановлювала екс-компанія Тимченко.

Читайте такожВ Італії після арешту активів Ротенберга перевіряють інших росіян з санкційного спискуТранзакції були здійснені до введення США в березні санкцій у відношенні високопоставлених росіян, включаючи Тимченко, але вони можуть бути визнані незаконними, якщо буде доведена нелегальна діяльність при отриманні коштів.

Представники російського бізнесмена і «Роснефти» відмовилися давати коментарі щодо цієї інформації. Крім того, в компанії Gunvor заявили, що не знають про початок розслідування.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив виданню, що абсурдно припускати про фінансові зв'язки між Тимченко і Володимиром Путіним, зазначивши, що також не знає про проведення розслідування.

Довідка. Експортер російської нафти Gunvor в травні був виставлений на продаж. Gunvor Group була створена в 2000 році Геннадієм Тимченком і Торбьорном Торнквістом. Бізнесмени володіли на 44%, решту було розподілено серед менеджерів компанії. Напередодні введення санкцій США Тимченко продав свою частку в компанії партнера.