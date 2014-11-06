Чеські депутати розкритикували комуніста, який поїхав до Москви у гості

Дебати навколо відрядження Войтеха Філіпа, який також очолює Комуністичну партію Чехії та Моравії, виникли після того, як депутати довідалися, що цей політик вирушив до Москви на запрошення заступника голови Державної думи Росії Сергія Железняка.

Про це пише "Радіо Свобода".

Сергієві Железняку від березня цього року в рамках санкцій щодо Росії заборонений в’їзд до країн ЄС та США, в тому числі й до Чехії.

Як повідомляють чеські ЗМІ, заступник голови правоцентристської партії «ТОР 09» Мірослав Калоусек при цьому застеріг, що в контексті нинішніх подій у Європі візит високого чеського політичного діяча, лідера чеських комуністів «використає російська пропаганда, а це може погіршити позиції Чехії в Європейському Союзі».

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За ухвалення постанови, яка засуджує відрядження Войтеха Філіпа до Москви, проголосувало 99 депутатів зі 134 присутніх, проти висловились депутати від компартії, решта обранців від голосування утрималася.