У Чехії власника готелю оштрафували за відмову селити росіян

Ще в кінці березня Томаш Крчмарж вивісив на дверях готелю табличку з інформацією про заборону на проживання в готелі росіянам, передає "Новий час" з посиланням на Novinky.

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Пізніше власник готелю дозволив селитися тільки тим громадянам РФ, які напишуть заяву про свою незгоду з анексією Криму.

У відповідь на дії Томаша Крчмаржа представник Чеської торговельної інспекції Іржі Фроліг заявив, що власник готелю допустив дискримінацію за ознакою громадянства і це порушує законодавство Чехії.

Томаш Крчмарж ще навесні заявив, що усвідомлює очевидну незаконність своїх дій. "Так, це дискримінація, і дозвольте мені спокійно піти в суд. Я піду туди і хочу підкреслити, що все це для того, щоб змусити людей думати", - сказав він.