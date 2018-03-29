Тіло Мавроді лежить у морзі четвертий день, за ним ніхто не прийшов – ЗМІ

Якщо найближчим часом за тілом ніхто не з'явиться, Мавроді поховають у номерний могилі за рахунок держави.

На четвертий день після смерті засновника фінансової піраміди МММ Сергія Мавроді за його тілом так ніхто і не прийшов. Відомого махінатора можуть поховати за рахунок держави.

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Про це повідомляє Telegram-канал Mash. Наголошується, що зараз в морзі встановлюють точну причину смерті Мавроді. Якщо після закінчення цієї процедури за його тілом так ніхто і не прийде, то померлого можуть поховати у номерний могилі.

Про смерть Сергія Мавроді стало відомо 26 березня. Він помер в Боткінській лікарні у віці 62 років. Його госпіталізували з автобусної зупинки в Москві, "швидку" йому викликав випадковий перехожий.

Мавроді "уславив себе" організацією найбільшої фінансової піраміди "МММ". Її жертвами на початку 1990-х стали мільйони вкладників (за різними оцінками — від 10 до 15 мільйонів осіб).