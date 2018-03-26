"Були хронічні захворювання": помічник Мавроді підтвердив його смерть

За словами помічника, у Мавроді були хронічні захворювання.

Сергій Мавроді помер у Москві у віці 62 років.

Про це агентству новин "Москва" повідомив помічник Мавроді Олександр Власов.

"Факт смерті підтверджую. У нього були хронічні захворювання", - сказав він.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що в Москві помер засновник фінансової піраміди МММ Сергій Мавроді.

"Сергій Мавроді був госпіталізований сьогодні пізно вночі. Він помер о 6:40 ранку після серцевого нападу. Однак лікарів чомусь насторожили обставини його смерті - його тіло направлено до судового моргу для розтину", - повідомляв у своєму Telegram-каналі Mash.

Мавроді "прославився" організацією найбільшої фінансової піраміди МММ. Її жертвами на початку 1990-х стали мільйони вкладників (за різними оцінками - від 10 до 15 мільйонів осіб). Мавроді був засуджений до чотирьох з половиною років позбавлення волі. У травні 2007 року він вийшов на волю, а пізніше оголошував про запуск нових проектів.