Макрон в травні відвідає Росію для зустрічі з Путіним (відео)

20:34, 29 березня 2018
Світ
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Візит заплановано на кінець травня. Сьогодні глава французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан підтвердив, що поїздка на Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербург все ще значиться у графіку Макрона.

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Раніше повідомлялося, що "нормандська четвірка" розгляне шляхи прискорення реалізації Мінських домовленостей в найближчі місяці.

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Теги: #Еммануель Макрон#Володимир Путін