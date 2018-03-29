Макрон в травні відвідає Росію для зустрічі з Путіним (відео)
20:34, 29 березня 2018Світ
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Поїздка на Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербург все ще значиться у графіку Макрона.
Макрон їде до Путіна. Візит запланований на кінець травня
Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Росію для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Візит заплановано на кінець травня. Сьогодні глава французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан підтвердив, що поїздка на Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербург все ще значиться у графіку Макрона.
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Раніше повідомлялося, що "нормандська четвірка" розгляне шляхи прискорення реалізації Мінських домовленостей в найближчі місяці.
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