Жителі Кемерова вимагають прибрати полум'я з логотипу до 100-річчя міста

Кемеровська мерія організувала онлайн-голосування з питання зовнішнього вигляду логотипу, розробленого до 100-річчя міста.

Жителі Кемерова запропонували після пожежі в ТЦ «Зимова вишня» змінити затверджений раніше логотип, на якому вік міста зображений у вигляді язиків полум'я.

Як повідомили в прес-службі мерії Кемерова: «Кемеровчани звернулися до нас на предмет того, що, напевно, до 100-річчя міста логотип повинен бути іншим — без символу полум'я», передає РИА Новости.

Після пожежі в ТЦ «Зимова вишня» в соцмережах розгорнулося обговорення про те, наскільки доречний вогонь на логотипі після недільної трагедії. Більшість користувачів зійшлися на думці, що полум'я необхідно прибрати. Мерія на своєму сайті розмістила опитування громадської думки, щоб самі мешканці вирішили, чи потрібен новий варіант офіційної емблеми свята.

Читайте також"Дозволила самовільно збудувати": у справі про пожежу в Кемерові затримали ще одну чиновницю

Кемерово буде відзначати 100-річчя з дня утворення 12 червня 2018 року. Проводився конкурс на розробку ювілейного логотипу, який передбачається використовувати в оформленні вулиць та сувенірної продукції. Переможець визначився в лютому минулого року. Офіційною емблемою свята тоді визнали роботу учениці 7-го класу школи №58 та вчителя образотворчого мистецтва цієї ж школи.

Автори об'єднали в емблемі образи: сосну (символ реліктового Соснового бору), рудознатця Михайла Волкова, першовідкривача родовищ Кузнецького вугілля, намальоване двома лініями серце як символ любові до міста, а також напис «100 років», де цифри зображені у вигляді язиків полум'я.

Полум'я багатьом здалося недоречним після пожежі, що сталася в чотириповерховому торговому центрі «Зимова вишня». Осередок займання знаходився на верхньому поверсі, де розташовувалися дитячі ігрові зони з атракціонами та кінозали.

Ця трагедія забрала 64 людські життя. Серед загиблих 41 дитина.