Пожежа в Кемерові: трьох зниклих знайшли живими

У Кемерові знайшли живими трьох осіб, про зникнення яких заявили їхні рідні.

Слідство знайшло живими трьох осіб, про зникнення яких родичі заявили після пожежі в ТЦ "Зимова вишня" в Кемерові.

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Про це повідомляється на сайті СК РФ. "У ході перевірки заяв про 67 зниклих троє з них встановлені серед живих. Таким чином, наразі слідство має заяви про зникнення і загибель 64 людей під час пожежі", — розповіло слідство.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові сталася 25 березня. За інформацією МНС РФ, вона почалася на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. За останніми офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.