На траурний мітинг в Кемерові прийшли 20 осіб

Ніяких вимог учасники акції не висувають, обстановка спокійна.

В Кемерові в суботу, 31 березня, проходить траурний мітинг в пам'ять про загиблих при пожежі в торгово-розважальному центрі «Зимова вишня».

Про це повідомляє DW.

На несанкціоновану акцію, анонсовану раніше в соцмережах, прийшли всього приблизно 15-20 осіб.

Площа Советов, на якій проходить мітинг, перекрита загородженнями і оточена поліцейськими, на вході поставлено металодетектори.

Ніяких вимог учасники акції не висувають, обстановка спокійна.

У першому траурному мітингу, який відбувся 27 березня, взяли участь близько 5 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що евакуації людей з згорілого ТЦ "Зимова вишня" в Кемерові завадили незаконні перепланування.

Читайте також"Путін - цар, але він не винен": житель Кемерово, який втратив у пожежі всю сім'ю, різко змінив гнів на милість (відео)

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові сталася 25 березня. За інформацією МНС РФ, вона почалася на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. За останніми офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей.

Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.