Евакуації людей зі згорілого ТЦ "Зимова вишня" у Кемерові завадили незаконні перепланування - ЗМІ

Власник ТЦ проводила незаконні перепланування, щоб заробити грошей на орендарях.

Гендиректор ВАТ "Кемеровський кондитерський комбінат" (власник ТРЦ "Зимова вишня") Юлія Богданова з метою залучення нових орендарів неодноразово проводила перепланування торгового центру.

Про це повідомив на засіданні Заводського районного суду в суботу представник прокуратури регіону, передає Інтерфакс. Незаконні дії Богданової створили перешкоди для евакуації людей при пожежі 25 березня, коли загинуло 64 людини.

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"З 15 лютого по 25 березня вона приймала рішення про перепланування торгового центру для збільшення кількості приміщень, які здаються в оренду, здійснювала самовільне перепланування. (Техдиректор ТРЦ Георгій - ред.) Соболєв повідомляв про порушення в системах оповіщення та пожежогасіння в результаті перепланування. Все це створило перешкоди для евакуації відвідувачів", - сказав представник прокуратури.

Сьогодні суд постановив заарештувати Богданову на строк попереднього слідства, до 25 травня цього року.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові відбувся 25 березня. За інформацією МНС РФ, вона почалася на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики.

За останніми офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.