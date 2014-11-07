У Путіна немає грошей на утримання 4 мільйонів жителів Донбасу - Нємцов

Проект "Новоросія" закрито, тому що у Росії немає грошей, щоб годувати пенсіонерів і бюджетників на сході України. Про це російський опозиційний політик Борис Нємцов написав на своїй сторінці в Facebook.

"Путін демонстративно відмовився зустрічатися з лідерами ДНР і ЛНР не тільки тому, що боїться нових санкцій, але й тому, що сказати нічого. Грошей немає, щоб утримувати 4 млн осіб", - зазначає він.

Читайте такожТерорист Гіркін каже, що путінський проект "Новоросія" провалився

Нємцов зазначає, що Путін і далі відправлятиме російських військових у Донецьк, постачатиме зброю і влаштовуватиме провокації. Але РФ не буде утримувати величезний регіон.

"Що залишається робити Захарченко і Ко? Воювати. Шахти затоплені, роботи немає, грошей немає. Тільки воювати, - додає опозиціонер. - Ось так безславно закінчується кривава авантюра Путіна проти братнього народу".