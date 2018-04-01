Із Східної Гути евакуйовано майже 3 тисячі осіб

Згідно з домовленістю, біженців буде розміщено в таборах в Ідлібі та на заході Алеппо.

Із Східної Гути, яка перебуває в облозі урядових військ, евакуйовано ще 2872 цивільні особи та бійців опозиційних угруповань.

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Про це повідомляє Anadolu.

Дванадцята автоколона з евакуйованими Східної Гути досягла підконтрольної противникам президента Башара Асада провінції Ідліб на півночі Сирії, повідомляє агентство Анадолу.

Серед евакуйованих - 644 жінки і тисяча сімдесят дві дитини. Біженців буде розміщено в таборах в Ідлібі і на заході Алеппо.

Гарантом домовленості щодо евакуації з населених пунктів Арбін, Земелка та Айн Терма в передмісті сирійської столиці виступила Росія.

Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли в збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.

За даними ООН, під час конфлікту загинули понад 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були змушені покинути свої помешкання. Майже 5 мільйонів осіб знайшли притулок за межами країни.

Як повідомляв УНІАН, з лютого цього року війська режиму Асада проводять велику наступальну операцію в передмісті Дамаска, Східної Гути, яка перебувала під контролем опозиції з 2012 року.

Західні уряди й ООН закликали режим Асада та його союзників, включно з Росією, припинити наступ, жертвами якого стали понад 1 тисяча мирних жителів, зокрема 215 дітей.

24 березня режим Асада заявив про відновлення контролю над розташованим в анклаві Східна Гута містом Хараста, яке раніше контролювали бійці опозиції.

Переходу Харасти під контроль військ Асада передувала евакуація з міста останньої групи бійців ісламістського угруповання "Ахрар аш-Шам" та членів їх родин.

Це сталося в рамках досягнутої раніше угоди із режимом Асада про вихід повстанців з міста гуманітарним коридором в обмін на гарантії безпеки. Бійців опозиційного до режиму Асада угруповання перевезли до районів північно-західної провінції Ідліб, яка перебуває під контролем опозиції.