Авіаудари по оточеному військами Асада і Путіна району забрали життя десятків цивільних - правозахисники

Бойові дії у сирійській Східній Гуті тривають, незважаючи на резолюцію Ради Безпеки ООН про перемир'я.

Не менше 30 мирних жителів загинули в суботу в результаті авіаудару урядових сил по сирійському району Східна Гута, який контролюють повстанці.

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Про це повідомили правозахисники, стверджуючи, що під удар потрапили жителі, які мали намір вийти з оточеного анклаву через "гуманітарний коридор", передає Радіо Свобода.

За даними Сирійського центру моніторингу прав людини, напередодні жертвами авіанальотів також стали близько 30 осіб, а за останній місяць інтенсивних боїв у Східній Гуті загинули більше тисячі мирних жителів.

Бої у Східній Гуті тривають, незважаючи на резолюцію Ради Безпеки ООН про перемир'я. Сирійська влада і Росія заявляють, що наносять удари по "терористах". За останній місяць сили сирійського президента Башара Асада зайняли більшу частину Східної Гути.

Правозахисники підтверджують, що за останню добу анклав змогли покинути близько 10 тисяч мирних жителів. Російські військові називають число 30 тисяч.