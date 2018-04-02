Путін під час чергового президентського терміну випробує роль "захисника вітчизни" - експерт

А в ролі "Борця з корупцією" російський лідер заодно може позбутися "прогнилого вищого ешелону еліти, замінивши його на більш відданих "молодих вовків".

У Росії Володимир Путін під час чергового президентського терміну випробує роль "захисника вітчизни" в конфронтації із Заходом.

Також, в запасі у президента Росії "ще й можливість спробувати себе в ролі "Борця з корупцією", розповіла російський політолог, доктор історичних наук, дослідник Chatham House Лілія Шевцова під час чату на "Главреді".

"Зараз Путін випробує роль "Захисника Вітчизни" в конфронтації із Заходом. Поки що частина населення готова його в такій ролі легітимізувати", - зазначила співрозмовниця.

Читайте такожРосійський політолог розповіла, яким може бути наступник Путіна

За її словами, в ролі "Борця з корупцією" російський лідер заодно може позбутися "прогнилого вищого ешелону еліти, замінивши його на більш відданих "молодих вовків". "Поки не бачу серйозних шансів на зміни в Росії при збереженні нинішнього режиму", - додала політолог.

"Але потрібно враховувати і той факт, що 70% росіян хочуть змін. Щоправда, розуміють їх по-різному. І головне, більшість хоче змін зверху. Так, що потреба в змінах існує", - заявила Шевцова.

"Проблема в тому, що вони можуть відбутися тільки за вимогою "вулиці". Чи вийде народ на вулицю і коли? Ми можемо лише гадати. Але такі трагедії, як загибель дітей в Кемерово (в результаті пожежі в торгово-розважальному центрі - ред.), можуть запалити бікфордів шнур...", - вважає експерт.