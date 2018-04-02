У справі про пожежу в Кемерові з'явилися додаткові свідки

10:05, 02 квітня 2018
Світ
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Меморіал жертвам пожежі в Кемерово / REUTERS

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Про це журналістам повідомив повноважний представник президента в Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло, передає ТАСС.

"Все, що можна відкрити, і навіть більше, ми відкриваємо [громадськості]. Сьогодні я зі Слідчим комітетом розмовляв, знаходяться додаткові свідки. По можливості, все, що можна відкрити, щоб двояко не тлумачилося - закрили двері або не закрили і так далі - будемо до вас доводити у відкриту. Але є поняття "таємниці слідства", - сказав представник.

Меняйло додав, що через декілька днів в місто знову приїде голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін. Він також нагадав, що в місті працює "дуже досвідчена група слідчих-криміналістів".

В результаті пожежі, яка 25 березня сталася в кемеровському торговому центрі "Зимова вишня", загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина.

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Новина в сюжеті: Пожежа в торговому центрі у Кемерові
Теги: #пожежа#Кемерово