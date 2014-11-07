Депутат Держдуми закликав до 2017 року збудувати комунізм для порятунку від світової війни
14:10, 07 листопада 2014Світ
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Російські комуністи провели в п'ятницю ходу та мітинг у центрі столиці Алтайського краю на честь річниці Жовтневої революції.
Російський депутат запропонував будувати комунізм / rodina.ru
У своєму виступі депутат Держдуми РФ, перший секретар Алтайського крайового комітету КПРФ Сергій Юрченко закликав терміново побудувати комунізм, повідомляє "Сибинфо".
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За його словами, в 2017 році країна буде відзначати 100-річчя Жовтневої революції і необхідно зробити все, щоб до цього часу було створено комуністичне держава, бо комунізм врятує від світової війни.
Учасники підтримали терористичні організації ДНР і ЛНР.
Зокрема представники КПРФ виступили з вимогою "визнання Росією Донецької та Луганської народних республік, які борються проти фашизму в Україні".
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