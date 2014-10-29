У Росії померла віце-спікер Держдуми

07:55, 29 жовтня 2014
Світ
0 0

Віце-спікер Державної думи і заступник голови фракції "Єдиної Росії" в парламенті Людмила Швецова померла на 66-му році життя.

council.gov.ru

Про це пише РІА "Новости" з посиланням на джерело в апараті Держдуми.

Швецова була обрана депутатом в 2011 році і працювала в комітеті з питань соціальної політики. До цього вона більше десяти років працювала віце-мером Москви з питань соцполітики.

Довідка. У 1973 році Людмила Швецова закінчила Харківський авіаційний інститут за фахом "інженер-механік". Кандидат політичних наук (дисертація на тему "Інтеграція жінок у політику"). Також працювала в Києві.

29 квітня 2014 року проти неї були введені обмежувальні санкції Європейського союзу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter