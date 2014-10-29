У Росії померла віце-спікер Держдуми
07:55, 29 жовтня 2014Світ
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Віце-спікер Державної думи і заступник голови фракції "Єдиної Росії" в парламенті Людмила Швецова померла на 66-му році життя.
Швецова померла на 66-му році життя / council.gov.ru
Про це пише РІА "Новости" з посиланням на джерело в апараті Держдуми.
Швецова була обрана депутатом в 2011 році і працювала в комітеті з питань соціальної політики. До цього вона більше десяти років працювала віце-мером Москви з питань соцполітики.
Довідка. У 1973 році Людмила Швецова закінчила Харківський авіаційний інститут за фахом "інженер-механік". Кандидат політичних наук (дисертація на тему "Інтеграція жінок у політику"). Також працювала в Києві.
29 квітня 2014 року проти неї були введені обмежувальні санкції Європейського союзу.
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