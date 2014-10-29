У Росії померла віце-спікер Держдуми

Про це пише РІА "Новости" з посиланням на джерело в апараті Держдуми.

Швецова була обрана депутатом в 2011 році і працювала в комітеті з питань соціальної політики. До цього вона більше десяти років працювала віце-мером Москви з питань соцполітики.

Довідка. У 1973 році Людмила Швецова закінчила Харківський авіаційний інститут за фахом "інженер-механік". Кандидат політичних наук (дисертація на тему "Інтеграція жінок у політику"). Також працювала в Києві.

29 квітня 2014 року проти неї були введені обмежувальні санкції Європейського союзу.