Фонтан окропу висотою більше шести метрів: на перехресті в Кемерові прорвало трубу (відео)
У Кемерово сталася аварія на теплотрасі - прорвало трубу з окропом.
Про це повідомляє РИА Новости. Очевидці встигли зняти інцидент на відео і викласти в інтернет. На кадрах чітко видно фонтан води висотою в кілька метрів, а також клуби пару навколо.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
ВІДЕО: YouTube Максим Учватов
"У понеділок в Кемерові в процесі заповнення резервного транзитного трубопроводу теплотраси після проведення його планового технічного обслуговування в тепловій камері сталося пошкодження трубопроводу. Як наслідок, мережна вода вийшла на поверхню", — сказано в повідомленні.
Читайте такожНа Сумщині вночі затопило 45-тисячне місто: поліція на човнах рятує людей (фото, відео)
Відзначається, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.
Раніше в Києві бульвар Верховної Ради залило окропом через прорив тепломережі.