Фонтан окропу висотою більше шести метрів: на перехресті в Кемерові прорвало трубу (відео)

Очевидці встигли зняти інцидент на відео і викласти в інтернет - на кадрах чітко видно фонтан води.

У Кемерово сталася аварія на теплотрасі - прорвало трубу з окропом.

Про це повідомляє РИА Новости. Очевидці встигли зняти інцидент на відео і викласти в інтернет. На кадрах чітко видно фонтан води висотою в кілька метрів, а також клуби пару навколо.

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ВІДЕО: YouTube Максим Учватов

"У понеділок в Кемерові в процесі заповнення резервного транзитного трубопроводу теплотраси після проведення його планового технічного обслуговування в тепловій камері сталося пошкодження трубопроводу. Як наслідок, мережна вода вийшла на поверхню", — сказано в повідомленні.

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Відзначається, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Раніше в Києві бульвар Верховної Ради залило окропом через прорив тепломережі.