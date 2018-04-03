У Єревані внаслідок вибуху в кафе постраждали 8 осіб, більшість - діти
00:32, 03 квітня 2018Світ
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За попередніми даними, стався вибух кисневого балона.
У Єревані стався вибух / REUTERS
У Єревані (Вірменія) у результаті вибуху в закладі швидкого харчування Burger King постраждали щонайменше 8 людей, більша частина з яких - діти та підлітки.
Інформація про подію надійшла близько 20:44 за місцевим часом, йдеться в повідомленні Міністерства з надзвичайних ситуацій Вірменії.
Більшість постраждалих - неповнолітні діти і підлітки, також є іноземці. Всіх постраждалих доставили в медичний центр.
За попередніми даними, стався вибух кисневого балона.
Відео: NewsamChannel
Нагадаємо, в середині березня на хімічному заводі у місті Кралупи-на-Влтаві на північ від Праги стався вибух. Внаслідок інциденту загинуло шестеро осіб.
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