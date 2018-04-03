У Єревані внаслідок вибуху в кафе постраждали 8 осіб, більшість - діти

За попередніми даними, стався вибух кисневого балона.

У Єревані (Вірменія) у результаті вибуху в закладі швидкого харчування Burger King постраждали щонайменше 8 людей, більша частина з яких - діти та підлітки.

Інформація про подію надійшла близько 20:44 за місцевим часом, йдеться в повідомленні Міністерства з надзвичайних ситуацій Вірменії.

Більшість постраждалих - неповнолітні діти і підлітки, також є іноземці. Всіх постраждалих доставили в медичний центр.

За попередніми даними, стався вибух кисневого балона.

Відео: NewsamChannel

Нагадаємо, в середині березня на хімічному заводі у місті Кралупи-на-Влтаві на північ від Праги стався вибух. Внаслідок інциденту загинуло шестеро осіб.