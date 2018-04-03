"Безвладдя і хаос у ДНК": політолог пояснила схильність росіян до беззаперечного підкорення владі

"Коли жах перед свавіллям влади "переб'є" страх безвладдя, тоді, можливо, і почнеться перелом у суспільній свідомості росіян", - зазначає політолог.

Відомий російський політолог, доктор історичних наук, дослідник Chatham House Лілія Шевцова спробувала пояснити схильність росіян до безропотному підпорядкування владі.

Про це повідомляє "Главред".

"У чому причина того, що ми, росіяни, такі? Це те питання, над якими б'ється не одне покоління російських інтелігентів. Адже проблема не тільки в шовінізмі. Проблема в готовності населення до підкорення влади та мобілізації навколо влади, довкола будь-яких гасел, які ця влада висуває. Серед безлічі причин російської покірливості перед своєю владою, я думаю, основна це — страх безвладдя і хаосу, що став частиною російського ДНК", − заявила вона.

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Крім того, Шевцова спробувала змоделювати ситуацію, при якій в суспільній свідомості росіян відбудуться кардинальні зміни.

"Коли жах перед свавіллям влади "переб'є" страх безвладдя, тоді, можливо, і почнеться перелом у суспільній свідомості. Поки Росія в історичній паузі: жити по-старому все важче, а по-новому — ще не готові. Втім, це, мабуть, спрощення. Одні не готові, а інші готові. Але немає масового пориву, який би вивів суспільство з паралічу. Поки що немає... Проте, як говорить і український досвід, зароджується торнадо несподівано", − резюмувала вона.

Як повідомляв УНІАН, опитування показало, що понад 80% українців готові самі змінювати країну. Більшість українців (84% опитаних) втомилися чекати благ від держави і усвідомили, що розраховувати можна тільки на себе і свою сім'ю.