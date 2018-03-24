Понад 80% українців готові самі змінювати країну - опитування

Якби в світі існував конкурс народів на виживання, українці посіли б призове місце.

Більшість українців (84% опитаних) втомилися чекати благ від держави і усвідомили, що розраховувати можна тільки на себе і свою сім'ю.

Про це свідчать результати дослідження To be Ukrainian, проведеного в 2017 році в чотирьох найбільших містах України (Києві, Одесі, Харкові та Львові) компанією "Українська маркетингова група" (UMG) спільно з Міністерством інформаційної політики, пише журнал Новое Время.

Такі цифри стали несподіваним відкриттям для авторів дослідження. Починаючи з 90-х років соціологія говорила про те, що українці - нація екстерналів, тобто людей, які покладаються на зовнішні обставини і вважають за краще уникати відповідальності за свою долю і країну. Вважалося, що в цьому громадяни України радикально відрізняються від мешканців Західної Європи і США, які є інтерналами. Тобто навпаки - беруть на себе відповідальність за все, що відбувається в їх житті.

Сьогодні, більш ніж коли-небудь, українці відчувають себе громадянами, стверджує Євген Головаха, заступник директора Інституту соціології НАН України.

"Це новий феномен", - констатує він.

Серед причин кардинальних змін, що сталися зі співвітчизниками, соціологи називають революцію, кризу і війну, що звалилися на їхні плечі. Українці тепер готові ризикувати і здатні пристосовуватися до будь-яких життєвих негараздів. Водночас вони стали значно більшими патріотами, ніж кілька років тому, впевнена Наталія Бухалова, генеральний директор UMG.

Однак патріотизм цей за останні два роки зазнав істотних змін: зовнішні прояви поступилися місцем глибинним.

"Якщо 2015 року можна було стати посеред площі, взятися за серце, заспівати гімн, і цього було досить, щоб бути патріотом, то тепер - ні", - пояснює Бухалова.

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Наприклад, для понад 70% співвітчизників ключовим фактором патріотизму стає не просто знання української мови, а її побутовий контекст. За останні два роки кожен третій російськомовний українець став частіше розмовляти українською мовою. Більш того, майже 60% вважають важливим використання української мови в ЗМІ - для підтримки національного духу.

Замість пасивної економії українці тепер більше орієнтовані на пошук додаткового заробітку. При цьому більше 80% жителів країни готові проміняти престижну роботу на високооплачувану, а майже 70% - інтелектуальне і духовне зростання - на можливість більше заробляти.

Хорошою відповіддю на запитання про матеріальне благополуччя багатьом видається можливість почати свою справу: кожен другий опитаний вважає, що зараз для цього дуже вдалий час.

При цьому віру в краще українці не втрачають. 2015 року понад 60% були оптимістичними реалістами - розуміли, що далеко не все добре, але вірили в краще. Через два роки, незважаючи на те що песимістів як і раніше на 10% більше, ніж оптимістів, табір тих, хто сприймає події в позитивному світлі, збільшився в чотири рази, в той час як кількість їх опонентів не змінилася.

Випробування, що випали на долю українців, вчинили ефект загартовування, подібний до того, який був у 2009 році після обвалу економіки, - так експерти пояснюють непохитну віру співгромадян у краще. Проведена потім ціннісна трансформація заклала основу того, що стало фундаментом для нинішнього громадянського суспільства.

Якби в світі існував конкурс народів на виживання, українці посіли б призове місце, вважає історик Ярослав Грицак. І цю якість в найближчі роки вони не втратять, а навпаки, будуть вдосконалювати.

Українець майбутнього - це розсудливий цинічний оптиміст, у якого немає підстав вірити обіцянкам, що все буде добре, однак ніщо не заважає йому давати відсіч всім, хто загрожує йому апокаліпсисом, продовжує експерт.

"У країні відкривається чергове вікно можливостей, - не втрачає оптимізму Грицак.- Важливість цього моменту гріх недооцінювати".