"Все починає розвалюватися": політолог з РФ спрогнозувала відхід Путіна "до кінця строку"

За словами експерта, росіяни стурбовані тим, що буде в країні після Путіна. Однак найбільш цікавим є інше питання – як він покине свій пост.

Обраний у березні 2018 року на черговий термін президент Росії Володимир Путін може піти з посади раніше, ніж закінчиться термін його правління.

Відомий російський політолог, доктор історичних наук, дослідник Chatham House Лілія Шевцова заявила під час чату в "Главреді", що в Росії це питання обговорюється досить активно.

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"Це - питання на мільйон доларів. Ми в Росії тільки його і обговорюємо. Замість того, щоб займатися нашими конкретними справами. Я не вірю, що Путін досидить до кінця терміну. Ви дивіться - все починає розвалюватися. Драма в Волоколамську, де отруїлися діти. Трагедія в Кемерові, де живцем згоріли діти. Але, можливо, я недооцінюю ступінь російського терпіння", - заявила спікер.

За словами Шевцової, росіяни стурбовані тим, що буде в країні після Путіна. Однак найбільш цікавим є інше питання – як він покине свій пост.

"Що буде з Росією після 2024 року? Чи можлива Росія без Путіна? Або він знайде спосіб залишитись при владі? Це питання з обговорень на російських кухнях. Більшість вважає, що Путін піде з політичної сцени. Країна вже втомилася бачити одне і те ж обличчя в Кремлі. Але як піде? Це більш цікаве питання", - переконаний політолог.