Путін отримав посвідчення президента і похвалився, що переміг на "найчистіших і найпрозоріших" в історії Росії виборах

Вибори президента РФ відбулися 18 березня - в день річниці анексії Криму.

Володимир Путін отримав посвідчення президента РФ і оголосив, що переміг на найчистіших в історії Росії виборах.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, посвідчення президента РФ Путіна вручила голова ЦВК Росії Елла Памфілова.

Читайте такожТрамп запропонував Путіну провести зустріч у Вашингтоні - росЗМІ

«Хотіла Вас привітати з виборами, переконливою чистою перемогою і вручити посвідчення», - сказала вона.

У свою чергу Путін подякував Памфиловій за роботу під час виборчої кампанії.

«За думкою всіх, ця робота проведена на найвищому не лише технічному, а й організаційному рівні. Як багато вже сказали, напевно, це були найпрозоріші, найчистіші вибори в історії нашої країни. У цьому, безумовно, і Ваша особиста заслуга, і заслуга членів всіх виборчих комісій, які працювали на території Російської Федерації», - сказав Путін.

Читайте такожРосійський політолог розповіла, яким може бути наступник Путіна

Памфілова додала, що у Путіна «дуже високий рівень довіри»: згідно з проведеними вже після виборів опитуваннями - до 88%.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня, в день річниці анексії Криму, в Росії пройшли вибори президента.

23 березня Центрвиборчком РФ визнав вибори такими, що відбулися, повідомивши, що нинішній президент Володимир Путін переміг з результатом 76,69%.

Обраний президент РФ вступає на посаду після закінчення шести років з дня попереднього вступу на посаду глави держави. У 2012 році інавгурація Путіна відбулася 7 травня.