"Повернення в Простоквашино": нова серія мультфільму набрала 14 мільйонів переглядів

За добу з моменту публікації мультсеріал встигли оцінити більше 8 мільйонів користувачів "Вконтакте" і майже 6 мільйонів людей в "Однокласниках".

Перша серія оновленого мультсеріалу "Простоквашино" за добу набрала понад 14 млн переглядів в соціальних мережах.

Епізод був опублікований в російських соціальних мережах "Вконтакте" і "Однокласниках" у вівторок. Його подивилися 8,8 млн і майже 6 млн користувачів відповідно.

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Для нового «Простоквашино» «Союзмультфільм» спробував осучаснити головних героїв: у дядька Федора з'явилася модна зачіска, а Шарік веде блог і переживає, що у нього «розбіжаться підписники».

З'явився в мультфільмі і новий персонаж - Віра Павлівна, сестра дядька Федора, яка вже в першому епізоді демонструє свої навички володіння сучасними технологіями.

Раніше повідомлялося, що Disney випустила перший трейлер «Суперсімейки-2» — продовження оскароносного мультфільму, перша частина якого вийшла 14 років тому.