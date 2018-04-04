"Повернення в Простоквашино": нова серія мультфільму набрала 14 мільйонів переглядів
Перша серія оновленого мультсеріалу "Простоквашино" за добу набрала понад 14 млн переглядів в соціальних мережах.
Епізод був опублікований в російських соціальних мережах "Вконтакте" і "Однокласниках" у вівторок. Його подивилися 8,8 млн і майже 6 млн користувачів відповідно.
Читайте такожКіномани обрали 100 найкращих фільмів усіх часів
Для нового «Простоквашино» «Союзмультфільм» спробував осучаснити головних героїв: у дядька Федора з'явилася модна зачіска, а Шарік веде блог і переживає, що у нього «розбіжаться підписники».
З'явився в мультфільмі і новий персонаж - Віра Павлівна, сестра дядька Федора, яка вже в першому епізоді демонструє свої навички володіння сучасними технологіями.
Раніше повідомлялося, що Disney випустила перший трейлер «Суперсімейки-2» — продовження оскароносного мультфільму, перша частина якого вийшла 14 років тому.