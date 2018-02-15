"Суперсімейка-2": у мережі показали трейлер другої частини оскароносного мультфільму (відео)
14:25, 15 лютого 2018Світ
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У продовженні мультфільму «Суперсімейка» містер Винятковий майже не з'являється в супергеройському костюмі.
Disney випустив перший трейлер «Суперсімейки-2» — продовження оскароносного мультфільму, перша частина якого вийшла 14 років тому.
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У другій частині «Суперсімейки» містер Винятковий майже не з'являється в супергеройському костюмі. Він доглядає за трьома дітьми, поки дружина відправляється на небезпечне завдання.
«Відповідальні батьки — це справжні герої», — заявляє Една Мод.
У листопаді 2017 року вийшов перший тизер продовження «Суперсімейки".
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