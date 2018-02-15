"Суперсімейка-2": у мережі показали трейлер другої частини оскароносного мультфільму (відео)

14:25, 15 лютого 2018
Світ
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У другій частині «Суперсімейки» містер Винятковий майже не з'являється в супергеройському костюмі. Він доглядає за трьома дітьми, поки дружина відправляється на небезпечне завдання.

«Відповідальні батьки — це справжні герої», — заявляє Една Мод.

У листопаді 2017 року вийшов перший тизер продовження «Суперсімейки".

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Теги: #трейлер Суперсімейка-2