В російській Тюмені сталася масштабна пожежа в магазині дитячих товарів (відео)
В російської Тюмені в магазині дитячих товарів «Rich Family» сталася масштабна пожежа.
Про це повідомляє прес-служба регіонального управління МНС Росії.
Читайте такожУнаслідок пожежі у торговельному центрі в Москві загинула одна людина
Загоряння виникло близько 00:15 за місцевим часом (22:15 за київським).
Як повідомили РИА Новости в МНС, площа пожежі склала близько 3 тисяч квадратних метрів.
"У 01:25 (23:25 за київським часом) була локалізація, але гасіння триває, проливка, розбирання", - сказали в МНС. Постраждалих немає - у приміщенні в той момент не було людей.
Також повідомляється, що в результаті пожежі в магазині іграшок у Тюмені обвалився дах, будівлю пошкоджено по всій площі.
Як повідомляв УНІАН, 25 березня сталася пожежа в ТЦ "Зимова вишня" в російському Кемерово. За інформацією МНС РФ, пожежа почалася на четвертому поверсі, де знаходяться кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. Загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.
Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.