В російській Тюмені сталася масштабна пожежа в магазині дитячих товарів (відео)

В результаті пожежі в магазині іграшок у Тюмені обвалився дах, будівлю пошкоджено по всій площі.

В російської Тюмені в магазині дитячих товарів «Rich Family» сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляє прес-служба регіонального управління МНС Росії.

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Загоряння виникло близько 00:15 за місцевим часом (22:15 за київським).

Як повідомили РИА Новости в МНС, площа пожежі склала близько 3 тисяч квадратних метрів.

"У 01:25 (23:25 за київським часом) була локалізація, але гасіння триває, проливка, розбирання", - сказали в МНС. Постраждалих немає - у приміщенні в той момент не було людей.

Також повідомляється, що в результаті пожежі в магазині іграшок у Тюмені обвалився дах, будівлю пошкоджено по всій площі.

#пожежа#сейчасгоритторговыйцентрричфемели#тюмень#мчстюмень#детки72 # Публікація від Наталя Чаруллина (@nataliumka72rus) 4 Квітня 2018 в 2:18 PDT

Як повідомляв УНІАН, 25 березня сталася пожежа в ТЦ "Зимова вишня" в російському Кемерово. За інформацією МНС РФ, пожежа почалася на четвертому поверсі, де знаходяться кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. Загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.