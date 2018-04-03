Люди тікали у паніці: опубліковано нове відео початку пожежі у ТЦ в Кемерові

16:43, 03 квітня 2018
Світ
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На записі видно початок пожежі / Скріншот

На записі видно, як починалося загоряння. Люди у паніці вибігали з будівлі, а деякі діти не знали про пожежу й продовжували розважатися на атракціонах.

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СК РФ розшукує відвідувачів, які були поруч з осередком займання і бачили початок пожежі. Їхні свідчення зможуть допомогти слідству.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові сталася 25 березня. За інформацією МНС РФ, вона почалася на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. Загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Родичі загиблих заявляють, що внаслідок пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.

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Теги: #Росія#Кемерово