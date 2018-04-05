Трамп розпорядився відправити нацгвардію на кордон з Мексикою

Міністр оборони США повинен допомогти МВС в охороні південного кордону.

Президент США Дональд Трамп підписав меморандум, у якому розпорядився направити нацгвардію для охорони кордону з Мексикою.

Читайте такожПрезидент Мексики відмовився їхати в США після телефонної розмови з Трампом - ЗМІ

Телеканал CNN опублікував документ. У меморандумі йдеться, що міністр оборони повинен допомогти МВС в охороні південного кордону для запобігання «потоку смертельних наркотиків та іншої контрабанди, бандитів і інших злочинців, а також нелегалів в нашу країну».

«Міністр оборони повинен вимагати використання особового складу Національної гвардії у виконанні цієї місії», - йдеться в документі.

Раніше Трамп закликав мобілізувати армію для охорони кордону з Мексикою. Згодом у Мехіко вимагали пояснити плани Вашингтона.