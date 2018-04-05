Екс-президента Бразилії засудили до 12 років ув'язнення через корупцію

Винесена судом постанова означає, що Лула може бути заарештований вже в найближчі дні.

Верховний суд Бразилії дав добро на взяття під варту колишнього президента країни Луїса Інасіу Лули да Сілви.

Як передає DW.com, відповідну постанову було прийнято в ніч на четвер, 5 квітня, шістьма голосами проти п'яти. В результаті Лулі не вдалося домогтися нової відстрочки виконання вироку: екс-президент Бразилії засуджений до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції.

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Минулого тижня Верховний суд знову відхилив апеляцію Лули проти винесеного йому вироку. В той же час судді надали йому відстрочку від арешту до середи Тепер суд повинен вирішити, чи може Лула залишатися на волі до тих пір, поки він не вичерпає всіх правових можливостей. Винесена нині постанова, однак, означає, що Лула може бути заарештований вже в найближчі дні.

Прийняттю цього рішення передували 10-годинні суперечки в суді: п'ятеро суддів були за відстрочку виконання вироку, а п'ятеро інших - проти. Схилив чашу терезів голос голови суду Кармен Лусії. Вона заявила, що подібні відстрочення можуть призвести до безкарності.

Лула да Сілва відкидає висунуті проти нього звинувачення і заявляє, що судовий процес - це спроба не допустити висунення його кандидатури на президентських виборах 2018 року. Згідно з опитуваннями, Лула став би фаворитом на цих виборах. Він вже керував Бразилією в 2003 - 2010 роках. У роки його правління Бразилія переживала економічний бум, уряд запустив програми щодо боротьби з бідністю та на підтримку сільськогосподарської реформи.

Лула да Сілва як і раніше користується величезною популярністю у частини населення. Бразильський народ так само розколотий у своєму ставленні до екс-президента, як і члени Верховного суду.