В Бразилії двох екс-президентів звинуватили в організації злочинної групи

10:28, 06 вересня 2017
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Фігурантам справи загрожує від трьох до восьми років тюремного ув'язнення.

Дилма Руссефф / REUTERS

Генеральний прокурор Бразилії Родрігу Жано направив у Федеральний верховний суд (ФВС) країни запит про пред'явлення звинувачень двом екс-президентам республіки Ділмі Руссефф і Луїсу Інасіу Лула да Сілві в організації злочинної організації. Про це повідомляє Voice of America.

Крім того, також висунуті звинувачення щодо кількох колишніх міністрів уряду країни, а також голови лівої Партії трудящих сенатора Глейзи Хоффман.

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Фігурантам справи загрожує від трьох до восьми років тюремного ув'язнення. Згідно бразильського законодавства, остаточне рішення про пред'явлення звинувачень повинен прийняти суд. Оскільки Хоффман є діючим членом парламенту, долю прокурорського запиту визначить вища судова інстанція - ФВС.

Луїс Інасіу Лула да Сілва / REUTERS

Згідно із звинуваченням генпрокурора, фігуранти справи в період з 2002 по 2016 рік "заснували і організували структуру злочинного угруповання, яке діяло під час перебування на посаді президента Лули [да Сілви] і Ділми Руссефф, які змінювали один одного на цій посаді, для вчинення багатьох злочинів, переважно проти державної адміністрації".

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Щодо Руссефф можуть бути пред'явлені кримінальні звинувачення. Минулого року вона була відправлена у відставку через приховування бюджетного дефіциту і перерозподілу державних коштів без консультації з парламентом. Такі дії в Бразилії не вважаються кримінальним злочином.

У свою чергу Лула да Сілва вже фігурує у шести кримінальних справах. 12 липня по одному з них екс-президента засудили до дев'яти років і шести місяців ув'язнення, визнавши винним у корупції та відмиванні грошей. Йому також заборонено обіймати державні посади протягом 19 років. На час розгляду апеляції, яку подав політик, він буде залишатися на волі.

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Теги: #президент Бразилії