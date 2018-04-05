У Кремлі заявили, що "в Росії немає олігархів"

Пєсков сказав про це, коли один з журналістів попросив прокоментувати інформацію про допити, на які в США запросили кількох російських олігархів.

У Кремлі вважають, що час, коли в Росії були олігархи, вже минув.

Про це заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.

"Фразу "російські олігархи" вважаємо недоречною. Давно минув той час, коли в Росії були олігархи, в Росії немає олігархів", — сказав він.

Пєсков сказав про це, коли один з журналістів попросив прокоментувати інформацію про допити, на які в США запросили кількох російських олігархів.

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"Ви знаєте, що ситуація досить непроста в цілому, вона дуже напружена і тому, звичайно, керуватися повідомленнями ЗМІ ми не можемо", — відповів потім Пєсков на питання співробітника преси. За його словами, від представників великого бізнесу не надходило інформації про допити в США.

Також він запропонував дочекатися "або подій, або офіційних заяв".

Раніше телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив про те, що команда спецпрокурора по справі щодо російського втручання Роберта Мюллера допитала кількох заможних російських бізнесменів.