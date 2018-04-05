Російських олігархів почали допитувати відразу після прибуття до США – CNN

Команда Мюллера перевіряє можливість прямого або непрямого фінансування виборчої кампанії Дональда Трампа з боку російських бізнес-еліт.

Спецпрокурор США щодо Росії Роберт Мюллер, який веде справу про можливе втручання Москви в американські вибори в 2016 році, пішов на незвичайний крок, вдавшись до допиту російських олігархів, що в'їжджають в країну.

Про це у середу, 4 квітня, повідомила телекомпанія CNN з посиланням на джерела, обізнані про хід розслідування, передає DW.com.

За даними співрозмовників, один з росіян був зупинений і допитаний після того, як його приватний літак здійснив посадку в аеропорту Нью-Йорка. При цьому електронні пристрої, які він привіз із собою, були піддані огляду.

Ще одному олігарху також довелося поспілкуватися з командою Мюллера під час недавнього візиту в США, при цьому джерела не уточнюють, чи були оглянуті його особисті речі.

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Нарешті, спецпрокурор направив запит ще одному громадянину РФ, який останнім часом не відвідував Сполучені Штати, і запропонував йому в добровільному порядку поділитися наявними у нього даними і надати документи, які цікавлять слідство.

Імена всіх трьох росіян не розголошуються. У всіх випадках, за даними CNN, команда Мюллера перевіряла можливість прямого або непрямого фінансування виборчої кампанії Дональда Трампа з боку російських бізнес-еліт.

Закони Сполучених Штатів забороняють іноземним громадянам безпосередньо робити пожертви на політичні кампанії в цій країні. Обійти це правило можна кількома шляхами. По-перше, інвестувати в компанії або неурядові центри, які мають ініціативні комітети в підтримку того чи іншого кандидата. По-друге, перераховувати кошти американським громадянам, що формально є фінансовими донорами. За даними CNN, Мюллер перевіряє, чи могли російські олігархи бути залучені в обидві ці схеми.

За оцінками американської неурядової організації Center for Responsive Politics, Трамп залучив 333 млн доларів (271 млн євро) на свою президентську кампанію. Його інавгураційний комітет зібрав рекордні 106,8 млн доларів (86 млн євро) на урочистості з нагоди вступу республіканця на посаду. Це вдвічі більше, ніж у будь-кого з його попередників, уточнює CNN. При цьому Дональд Трамп до кінця не відзвітував про те, на що пішли ці кошти.