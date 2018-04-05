Чистий четвер: біля Храму Гробу Господнього пройшли святкові урочистості (фото, відео)
14:24, 05 квітня 2018Світ
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На великодні свята до Єрусалима вже з’їхалися тисячі туристів, тому заходи безпеки посилено.
Поблизу Храму Гробу Господнього розпочалася церемонія омиття ніг.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Після години молитов й передзвонів, патріарх помив ноги священникам, як Ісус мив ноги своїм учням. Потім святою водою покропили ще й вірян.
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На великодні свята до Єрусалима вже з’їхалися тисячі туристів, тому заходи безпеки посилено.
Як повідомляв УНІАН, православні християни сьогодні, 5 квітня, відзначають Великий Четвер, який в народі називають Чистим – день встановлення Євхаристії, Таїнства Причастя. Великдень в 2018 році відзначається 8 квітня.
У Великий четвер згадують обмивання Христом ніг своїм учням, його молитву в Гефсиманському саду і зраду Іуди.
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Новина в сюжеті: Великдень 2018