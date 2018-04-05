Чистий четвер: біля Храму Гробу Господнього пройшли святкові урочистості (фото, відео)

На великодні свята до Єрусалима вже з’їхалися тисячі туристів, тому заходи безпеки посилено.

Поблизу Храму Гробу Господнього розпочалася церемонія омиття ніг.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Після години молитов й передзвонів, патріарх помив ноги священникам, як Ісус мив ноги своїм учням. Потім святою водою покропили ще й вірян.

Читайте такожШоколадна, сирна і "для ледачих": найкращі рецепти великодніх пасок (відео)

На великодні свята до Єрусалима вже з’їхалися тисячі туристів, тому заходи безпеки посилено.

Як повідомляв УНІАН, православні християни сьогодні, 5 квітня, відзначають Великий Четвер, який в народі називають Чистим – день встановлення Євхаристії, Таїнства Причастя. Великдень в 2018 році відзначається 8 квітня.

У Великий четвер згадують обмивання Христом ніг своїм учням, його молитву в Гефсиманському саду і зраду Іуди.